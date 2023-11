Israel diz que capturou reduto militar do Hamas no norte de Gaza

As Forças de Defesa de Israel (FDI) afirmaram nesta quinta-feira, 9, que seus soldados assumiram o controle de um reduto militar do Hamas no norte de Gaza.

“Os militares completaram a tomada do posto avançado após 10 horas de combate, durante as quais eliminaram terroristas, capturaram muitas armas, descobriram poços de túneis terroristas, incluindo um poço localizado perto de um jardim de infância e que levava a uma extensa rota subterrânea”, disse o comunicado.

Já o braço militar do Hamas, as Brigadas Al Qassam, disse no Telegram que seus principais alvos eram as forças israelenses nas áreas de Al Tawam, Sheikh Radwan, campo de al-Shati e Juhr Al-Deek, todas no norte de Gaza.

Em outra declaração, em conjunto com a agência de inteligência Shin Bet, as FDI informaram que um ataque aéreo israelense matou um comandante do Hamas, Ibrahim Abu-Maghsib, responsável pelas operações de mísseis guiados antitanque (ATGM) do grupo terrorista no centro de Gaza – na chamada brigada dos campos centrais.

“Como parte de sua posição, ele dirigiu e realizou vários lançamentos de mísseis antitanque direcionados a civis israelenses e soldados das FDI”, disse o comunicado, publicado com um vídeo do ataque.

צה״ל בהכוונה מודיענית של שב"כ ואמ"ן, חיסל את המחבל איבראהים אבו-מע׳ציב, ראש מערך טילי הנ"ט של חטיבת מחנות המרכז בארגון הטרור חמאס באמצעות מטוס קרב. במסגרת תפקידו הכווין והוציא לפועל פיגועי נ״ט רבים לעבר אזרחי ישראל וכוחות צה״ל >> pic.twitter.com/vgw5XZYxHu — דובר צה״ל דניאל הגרי – Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) November 9, 2023

A marinha israelense, além disso, atingiu alguns postos de lançamento de mísseis antitanque do Hamas na Faixa de Gaza, segundo as FDI, enquanto soldados da operação terrestre no território palestino localizaram uma fábrica de drones do grupo terrorista e um depósito de armas – ambos, segundo os militares, dentro de um edifício residencial.

As FDI informaram que o edifício, no bairro de Sheikh Radwan, na Cidade de Gaza, está localizado próximo a uma escola. Imagens divulgadas pelo exército israelense mostram soldados encontrando vários drones no prédio, bem como equipamentos usados para fabricá-los e instruções para fabricar dispositivos explosivos.

Israeli troops operating in the Gaza Strip have located a Hamas drone manufacturing plant and weapons depot within a residential building in Gaza City’s Sheikh Radwan neighborhood, footage released by the IDF shows. pic.twitter.com/dEzu23jsPF — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 9, 2023