Israel diz que Hamas fez reféns brasileiros; Itamaraty não confirma

Atualizado em 11 out 2023, 10h47 - Publicado em 11 out 2023, 09h03

Por Da Redação Atualizado em 11 out 2023, 10h47 - Publicado em 11 out 2023, 09h03

O Ministério da Defesa de Israel afirmou nesta quarta-feira, 11, que há brasileiros entre as pessoas feitas reféns pelo Hamas na Faixa de Gaza. Segundo um comunicado em vídeo de Jonathan Conricus, porta-voz das Forças de Defesa de Israel, há também cativos de outras nacionalidades.

“Há [entre os reféns] americanos, britânicos, franceses, alemães, italianos, brasileiros, pessoas da Argentina e da Ucrânia e de outros países. Eu não lembro de toda a lista, porque é muito longa”, disse ele.

Em entrevista coletiva, no entanto, o secretário da África e do Oriente médio do Itamaraty, Carlos Duarte, disse que não há confirmação de que “existe um refém com nacionalidade brasileira na Faixa de Gaza”.

De acordo com o governo israelense, estima-se que o Hamas tenha feito entre 100 e 150 reféns durante seu ataque ao país no sábado 7.

+ Tensão aumenta em Israel e dois lados do conflito anunciam mortes

Ismail Haniyeh, chefe do gabinete político do Hamas, disse na terça-feira 10 que o grupo que lançou um ataque terrorista contra Israel não fará negociações para liberar reféns capturados até que os combates terminem.

Continua após a publicidade

“Informamos todas as partes que nos contataram sobre os prisioneiros inimigos detidos pela resistência que este arquivo não será aberto antes do final da batalha”, disse ele, acrescentando que a questão dos cativos só será resolvida “nos termos do Hamas”.

Conricus enfatizou que, até o momento, há 1,2 mil israelenses mortos, e cerca de 2,7 mil feridos. Segundo ele, “dezenas estão sendo mantidos reféns em Gaza pelo Hamas”, sendo “muitos deles com dupla nacionalidade”.

+ Tudo é gravíssimo nesse confronto, mas o pior é a tomada de reféns

Na declaração, o porta-voz pontuou que este “não é um desafio apenas de Israel”, mas de “muitos países livres no mundo”.

Continua após a publicidade

Nesta quarta-feira, pousou em Brasília o primeiro avião da FAB de repatriação de brasileiros, com 211 passageiros. Espera-se que haja novos voos todos os dias até domingo, 15, também com cerca de 210 lugares cada.

+ Hamas fez ‘reféns e prisioneiros de guerra’, diz Defesa de Israel

Agora, as autoridades brasileiras preparam uma operação para retirar 30 nacionais residentes na Faixa de Gaza, território palestino alvo de conflitos desde o último sábado. A data de saída segue incerta, mas o embaixador Alessandro Candeas, chefe do Escritório de Representação do Brasil em Ramala, na Cisjordânia, afirmou nesta terça-feira que a maior parte dos preparativos já foi feita.

No entanto, o posto fronteiriço de Rafah, por onde os ônibus com os brasileiros irá passar, foi alvo de bombardeios da Força Aérea Israelense entre segunda e terça-feira. O trecho, localizado ao sul, é um dos únicos caminhos para fora de Gaza que não é controlado por Israel. Por conta dos ataques, a passagem chegou a ser fechada ao longo dos últimos dias.

Continua após a publicidade

Publicidade

Siga