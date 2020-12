Isolada por nova cepa de coronavírus, Inglaterra tem caos nas estradas

O Reino Unido enfrenta engarrafamentos quilométricos em suas principais rodovias nesta segunda-feira 2.

Centenas de caminhões de carga ficaram retidos em rodovias após a França fechar suas fronteiras como medida para impedir o alastramento de uma nova cepa do coronavírus.

Os franceses proibiram a entrada de qualquer veículo ou carga oriundos do Reino Unido por 48 horas.

O anúncio da nova cepa de coronavírus foi feito no último fim de semana pelo primeiro-ministro Boris Johnson. De acordo com o premiê, a variante se espalha com velocidade 70% maior.

Desde então, países da Europa e da América do Sul anunciaram que vão suspender voos para o Reino Unido por tempo indeterminado.

Entre as regiões mais afetadas estão o Porto de Dover, no sudeste da Inglaterra. Autoridades inglesas afirmaram que o porto ficará fechado a fretes e passageiros até novo aviso devido às restrições impostas pela França.

Segundo autoridades britânicas, o governo negocia com a França a abertura de fronteiras para liberação de cargas. O secretário de Transportes, Grant Shapps, afirmou que reabertura “deve acontecer nas próximas horas”.

Ele também disse que começou a implementar um plano de contingência para lidar com a fila de caminhões nos portos e no Canal da Mancha.

Shapps descartou a convocação do Parlamento, apesar do impacto causado pela nova cepa do coronavírus na economia.