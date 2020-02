Irã registra oito mortes por coronavírus e vizinhos fecham as fronteiras

O Irã se tornou neste domingo, 23, o país com o maior número de mortes provocadas pelo novo coronavírus fora da China: oito vítimas fatais. A situação levou alguns países vizinhos a fechar suas fronteiras ou proibir viagens para o Irã.

O Ministério da Saúde iraniano anunciou a morte de três novos pacientes infectados pelo Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. O país tem 43 casos de contaminação. Os primeiros casos no Irã e as duas primeiras mortes, que aconteceram na cidade sagrada xiita de Qom, foram anunciados na quarta-feira 19.

O Irã foi o primeiro país do Oriente Médio a registrar mortes provocadas pelo novo coronavírus. Como “medida de prevenção”, o governo anunciou o fechamento de escolas e universidades, cinemas, teatros e outros centros culturais em 14 das 31 províncias do país, incluindo a capital, Teerã. Os eventos culturais e artísticos foram proibidos por uma semana nas regiões afetadas.

O ministro da Saúde, Said Namaki, anunciou que o tratamento da doença será gratuito. Ao menos um hospital de cada cidade se dedicará exclusivamente a atender, examinar e tratar os casos de contaminação por coronavírus. Em Teerã, cidade com mais de oito milhões de habitantes e onde foram registrados quatro dos 15 novos casos anunciados neste domingo, a prefeitura ordenou o fechamento das fontes de água e dos postos de vendas de doces nas estações de metrô.

Fronteiras fechadas

A Turquia anunciou neste domingo o fechamento temporário de sua fronteira terrestre com o Irã, assim como a suspensão de voos provenientes do país. “Decidimos fechar nossa fronteira terrestre após o aumento do número de casos no Irã”, declarou o ministro da Saúde turco, Fahrettin Koca.

O ministro ressaltou que a Turquia está “preocupada” com a situação e tomou essas medidas depois de conversar com as autoridades iranianas. Estradas e ferrovias serão fechadas, e o tráfego aéreo também será suspenso. “Isso significa que os voos que chegam à Turquia vindos do Irã serão suspensos, mas os embarques em direção ao Irã estão mantidos”, ressaltou.

Além da Turquia, outros países tomaram a mesma medida de prevenção neste domingo. O Paquistão anunciou que fechará sua fronteira com o Irã por causa do coronavírus. “Fechamos nossa fronteira com o Irã por causa das informações sobre o coronavírus naquele país”, disse Ayesha Zehri, um alto-funcionário do governo do Baluquistão, a maior província paquistanesa, que faz fronteira com a República Islâmica.

Da mesma forma, o Afeganistão “proibiu temporariamente” as viagens por terra ou ar ao Irã para impedir a propagação do coronavírus. O Conselho de Segurança Nacional informou que até o momento não foi detectado nenhum caso do vírus no país.

(Com AFP)