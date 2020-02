Brasileiros que vieram da China deixam quarentena em Anápolis

As 58 pessoas que estavam em quarentena na Base Aérea de Anápolis (GO) desde o último dia 9, depois de resgatados da cidade chinesa de Wuhan, o epicentro da epidemia de coronavírus, receberam alta neste domingo 23 e já começaram a embarcar em aviões da Força Aérea Brasileira a seus destinos finais no país. A liberação aconteceu após o terceiro exame realizado no grupo dar negativo para a doença, assim como os anteriores.

Por meio da conta “Brasileiros em Wuhan”, no YouTube, o grupo divulgou uma nota de agradecimento ao governo e à sociedade pelo tratamento e cuidado que receberam desde que voltaram da China. Também por vídeo na rede social, membros desse grupo pressionou a gestão de Jair Bolsonaro a buscá-los em Wuhan, como já haviam feito outros países, como os Estados Unidos. Bolsonaro havia dado sinais negativos ao resgate até então.

Entre os liberados da quarentena estão cidadãos brasileiros e familiares chineses, a equipe médica que os atendeu nestes 14 dias de quarentena e a tripulação do avião da FAB que os buscou em Wuhan.

O Brasil não tem casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus. Há, porém, um suspeito em investigação, no Rio de Janeiro. Desde sexta-feira, 21, o Ministério da Saúde passou a considerar como suspeitos os pacientes que apresentem febre e outros sintomas respiratórios e que estiveram nos 14 dias anteriores aos surgimento dos sintomas no Japão, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Singapura, Vietnã, Tailândia e Camboja. Até a última semana, apenas os que estiveram na China eram considerados dessa maneira.

A decisão foi motivada pelo aumento no número de novos casos fora da China e pela chegada do Carnaval. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), há pelo mundo 77.968 casos confirmados do novo coronavírus no mundo até o momento, com 2.362 mortes.