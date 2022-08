Irã diz ter capacidade de criar bomba atômica, mas nega intenções bélicas

O chefe do programa nuclear do Irã, Mohammad Eslami, declarou que o país possui capacidade para fabricar uma bomba atômica, mas negou intenções de construir o artefato bélico.

“O Irã tem capacidade técnica para construir uma bomba atômica, mas este plano não está na agenda”, disse Eslami nesta segunda-feira, 1, de acordo com a agência de notícias iraniana Fars.

A declaração desta semana é semelhante às afirmações feitas por Kamal Kharrazim, conselheiro sênior do governo, em entrevista à rede Al Jazeera no mês passado, na qual citou objetivos pacíficos do programa nuclear do país.

Os recentes comentários de altos funcionários iranianos ocorrem em meio ao crescimento dos temores das potências ocidentais com o uso de energia atômica pela nação do Oriente Médio.

Em 2018, o então presidente americano Donald Trump retirou os Estados Unidos do Acordo Nuclear que considerava “o pior acordo já feito na história” e reestabeleceu sanções econômicas contra o país. Teerã, por sua vez, voltou a enriquecer urânio alegando que os americanos violaram o texto e, portanto, só iriam voltar a cumprir as demandas caso a Casa Branca retirasse as restrições econômicas e cumprisse sua parte.

Em 2019, o país começou a enriquecer urânio acima do limite estabelecido pelo acordo nuclear internacional de 2015. Autoridades ocidentais alertaram que o tempo está se esgotando para restaurar o acordo antes que o programa do Irã chegue a um ponto em que não possa ser revertido.

As tensões entre Washington e Teerã escalaram e quase culminaram em uma guerra no início de 2020, após os Estados Unidos terem assassinado o general da Guarda Revolucionária e herói de guerra, Qasem Suleimani, em janeiro. Trump também consultou seus conselheiros sobre um ataque às usinas nucleares iranianas ainda em 2020, segundo o The New York Times, mas nunca chegou a dar as ordens finais.

Aumentando as preocupações do Ocidente, o chefe da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, disse que a nação poderia adquirir em semanas o material necessário pra fabricar uma arma atômica.

Raras negociações indiretas entre os Estados Unidos e o Irã sobre a questão ocorreram no Catar em junho, mas terminaram sem acordo definido. Entre os obstáculos para um acordo está a exigência de Teerã de que Washington garanta que nenhum presidente americano abandone o acordo, como feito por Trump. No entanto, o acordo em sua forma atual é um entendimento político não vinculativo, e não um tratado juridicamente vinculante.

No mês passado, em sua primeira visita como presidente dos EUA a Israel, Joe Biden firmou um acordo com o primeiro-ministro israelense, Yair Lapid, para impedir o Irã de obter armas nucleares.

Há anos, tanto Washington quanto Israel fizeram declarações sutis sobre uma possível guerra preventiva contra a suposta a ameaça militar do Irã.