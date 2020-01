Trump: ‘O Irã jamais terá uma arma nuclear’

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi ao Twitter nesta segunda-feira, 6, para afirmar que o Irã “jamais terá armas nucleares”. A declaração é uma resposta ao anúncio do regime iraniano de que não cumprirá mais nenhuma restrição ao enriquecimento de urânio, enterrando de vez o já debilitado acordo de 2015 que congelou o programa nuclear do país.

A tensão entre Estados Unidos e Irã se intensificou depois de Washington ter matado o general iraniano Qasem Soleimani em um bombardeio em Bagdá na semana passada.

A declaração desta segunda veio bem ao estilo de Trump, em caps lock no Twitter: “O IRÃ JAMAIS TERÁ UMA ARMA NUCLEAR”.

IRAN WILL NEVER HAVE A NUCLEAR WEAPON! Publicidade — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2020

Também nesta segunda, autoridades americanas apresentaram seus motivos para o assassinato de Soleimani à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Em coletiva de imprensa, o secretário-geral da aliança militar, Jens Stoltenberg, disse que todos os aliados concordam com a afirmação de que o Irã “nunca deve adquirir uma arma nuclear”.

O secretário-geral, contudo, distanciou a aliança do assassinato do líder iraniano, responsabilizando apenas os Estados Unidos. Stoltenberg também anunciou a suspensão temporária do treinamento de tropas da Otan no Iraque, devido à crise no Irã.