Iniciativa conecta 700 mil pessoas na busca da cura para a Covid-19

Sozinho, o computador da maioria das pessoas não consegue rodar cálculos e simulações complexas e pesadas sobre vírus e doenças. Mas com uma iniciativa do pesquisador Greg Bowman, da Universidade Washington em St. Louis, nos Estados Unidos, essa barreira foi quebrada. Ao dividir em pequenos pedaços as simulações e as enviar para serem processadas nos computadores de voluntários ao redor do mundo, o projeto Folding@Home conseguiu uma façanha no combate à pandemia de Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, e deixou os 500 maiores supercomputadores do mundo, juntos, comendo poeira.

Por meio do projeto, pesquisadores fizeram uma descoberta sobre a estrutura do coronavírus, que lhe permite ingressar dentro de uma proteína humana – a primeira etapa de contágio, quando o vírus passa a se reproduzir para, depois, se lançar para agarrar outras proteínas. Essa descoberta permite pesquisas mais certeiras sobre um tratamento eficaz contra o micro-organismo.

Saiba logo no início da manhã as notícias mais importantes sobre a pandemia do coronavirus e seus desdobramentos. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril.

No dia 13 de abril, o projeto conseguiu ultrapassar a marca dos 2.4 exaFLOPS – o FLOP é a unidade computacional que mede os cálculos por segundo de um computador, já o Exa é de uma família de unidades de medida que tem seu início nos bytes, kbytes, megabytes, gigabytes, terabytes, petabytes, exabytes e além. Isso significa que os computadores combinados de milhares de pessoas ao redor do mundo conseguiram atingir a marca de ‭2.400.000.000.000.000.000‬ de cálculos por segundo. O número é 15 vezes maior do que o IBM Summit, o supercomputador mais rápido já construído, é capaz de processar por segundo.

Para se pôr em perspectiva, o poder do Folding@Home equivale a 312.500 computadores equipados com os processadores de última geração e que, geralmente, são encontrados dentro de gabinetes dos mais assíduos entusiastas.

Continua após a publicidade

“A ideia do Folding@Home era a de realizar simulações sobre a dinâmica das proteínas. Proteínas são as máquinas moleculares que atuam na maior parte dos processos que entendemos como vida”, disse o professor Bowman em entrevista ao jornal britânico Financial Times. “Nossa abordagem é a de simular as proteínas em um supercomputador, e a razão pela qual o Folding@Home existe é porque os cálculos computacionais são extremamente caros ou porque demorariam centenas de anos para serem concluídos em um computador comum”, explicou.

With our collective power, we are now at ~2.4 exaFLOPS (faster than the top 500 supercomputers combined)! We complement supercomputers like IBM Summit, which runs short calculations using 1000s of GPUs at once, by spreading longer calculations around the world in smaller chunks! pic.twitter.com/fdUaXOcdFJ — Folding@home (@foldingathome) April 13, 2020

O projeto, no entanto, não é novo. Nascido há mais de duas décadas para realizar pesquisas sobre doenças como o câncer, Alzheimer e Parkinson, o Folding@Home contava com 30.000 voluntários ao redor do mundo, mas vinha perdendo patrocínio e entusiasmo de grandes empresas, como a Sony que em 2012 retirou o seu apoio. Mas, segundo Bowman, as últimas estimativas mostram que a base de apoio do projeto alcançou 700.000 pessoas somente em março deste ano.

Continua após a publicidade

Não à toa. Com a pandemia de Covid-19, Bowman e sua equipe começaram a pesquisar sobre o vírus SARS-CoV-2 disponibilizando na plataforma os pequenos fragmentos para serem distribuídos entre os computadores. Com a ajuda de criadores de conteúdos focados na indústria de eletrônicos do Youtube, a popularidade do projeto alçou aos céus.

Os resultados não demoraram para aparecer. No dia 3 abril, os pesquisadores publicaram uma descoberta sobre a estrutura do vírus. Apelidada de “Demogorgon” em homenagem ao monstro do seriado de televisão Stranger Things por conta de seu formato, a estrutura é composta por três proteínas idênticas dispostas em círculo e que formam uma espécie de pinça, que se abre no momento em que uma proteína humana é agarrada pelo vírus, possibilitando o contágio. Segundo o time de Bowman, essa estrutura se torna um alvo atraente para a concepção de tratamentos para combater a Covid-19.

Como fazer parte da iniciativa

Qualquer computador pode fazer parte do projeto, seja ele um de escritório ou configurado para rodar os jogos mais pesados. Para isso, é só acessar o site do projeto e baixar a plataforma neste link. Após instalar o programa, ele irá abrir uma aba em seu navegador e uma mensagem irá aparecer. Clique em “Setup your identity” se você quiser entrar em um time ou aparecer no ranking. A outra opção é para quem quiser contribuir anonimante.

ASSINE VEJA Clique e Assine

Caso escolha entrar no ranking, a tela que irá abrir será onde você poderá escolher seu nome de usuário, entrar em um time e configurar uma chave de segurança. A chave é essencial. Clique em “Get a pass key”, entre com seu nome e e-mail. Na sua caixa de entrada, você receberá um número que deve ser inserido na aba de identidade.

Continua após a publicidade

Feita as configurações, você já poderá contribuir à pesquisa. Mas para ter certeza de que seu computador não ficará lento enquanto você o usa, é só alterar as configurações do programa para o uso do processador somente quando o computador não estiver em uso.