Incêndio em Nova York deixa ao menos doze feridos

Um incêndio atingiu um prédio de quatro andares na região do Bronx, em Nova York, na madrugada desta terça-feira, ferindo doze pessoas, informou a emissora americana Fox 5. O edifício abriga lojas de móveis no térreo e apartamentos residenciais nos demais andares.

Os moradores foram retirados do local e até o momento não há informações sobre as condições das vítimas.

Bombeiros compareceram ao local depois que os alarmes de incêndio soaram por volta das 5h30 da manhã (2h30 no horário de verão brasileiro). Eles enfrentam o frio do inverno americano excepcionalmente forte deste mês enquanto tentar controlar as chamas.

É o segundo grande incêndio em Nova York em menos de uma semana. No último dia 29, doze pessoas morreram no que foi considerado o pior incêndio dos últimos 25 anos na cidade.