Incêndio criminoso em edifício deixa ao menos 10 mortos em Paris

Ao menos dez pessoas morreram em um incêndio em um edifício na rua Erlanger, no distrito 16, zona nobre no oeste de Paris, na madrugada desta terça-feira, 5. Ao menos outras 37 pessoas (incluindo bombeiros) também se feriram com menor intensidade.

“No momento, a hipótese de incêndio criminoso é a que tem mais peso”, afirmou o promotor público da capital, Rémy Heitz, a jornalistas.

Uma moradora do prédio foi detida pela manhã, supostamente por atear fogo em uma lata de lixo e em um carro, causando o incêndio. A suspeita foi presa “não muito distante do local do incêndio”, logo após a intervenção dos bombeiros, acrescentou Heitz.

O fogo teve início por volta das 4h no horário local (1h de Brasília) nesta terça-feira 5. Segundo Clément Cognon, porta-voz do Corpo de Bombeiros, cerca de 50 pessoas foram resgatadas – algumas delas ao se refugiar em telhados vizinhos.

De acordo com várias testemunhas, as primeiras chamas apareceram na parte superior do edifício, no sétimo andar, e se propagaram rapidamente.

As chamas afetaram mais a parte interna do edifício, que dá em um pátio, dificultando o trabalho dos bombeiros.

Vários prédios dos arredores tiveram que ser evacuados. Após cinco horas, os cerca de 250 bombeiros que trabalhavam no incidente conseguiram controlar as chamas.

“Paris está de luto esta manhã. O balanço é terrível”, afirmou no Twitter a prefeita da cidade, Anne Hidalgo.

Os motivos para o crime ainda não foram esclarecidos oficialmente, mas segundo afirmou o promotor Heitz ao Le Monde, a moradora presa tem 40 anos e “histórico de psiquiatria”. Segundo fontes familiarizadas com a investigação, a mulher teria brigado com os vizinhos e incendiado o prédio.



O edifício, que tem oito andares, está localizado próximo a pontos turísticos da capital francesa, como a Torre Eiffel, o estádio Parc des Princes e o complexo de quadras de tênis de Roland Garros.