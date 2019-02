Comitê que organizou posse de Trump está sob investigação

Procuradores federais em Nova York intimaram nesta segunda-feira, 4, o comitê que cuidou da cerimônia de posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em 2017, a apresentar documentos. Os investigadores não revelaram que tipo de informação estão buscando junto à entidade.

Uma porta-voz confirmou que a intimação foi recebida e informou que o comitê pretende colaborar com a investigação.

No ano passado, o Wall Street Journal revelou que procuradores estavam investigando se doadores do comitê fizeram as contribuições em troca de favores políticos. Também havia uma apuração sobre eventuais gastos irregulares na cerimônia de posse.

Recentemente, o New York Times informou que investigadores estavam buscando informações sobre eventuais doações ilegais com origem no Catar, na Arábia Saudita e em outros países do Oriente Médio.