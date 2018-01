Impopular, Trump faz hoje discurso ao Congresso dos EUA

Donald Trump faz nesta terça-feira às 21h (0h de quarta-feira, em Brasília) seu discurso sobre o “Estado da União” no Congresso americano. Trump deve defender e se apegar às poucas conquistas de seu primeiro ano de governo, bem como definir suas prioridades para 2018, incluindo a urgência de superar divisões e avançar em uma reforma migratória.

Esta será a segunda vez que Trump faz um discurso sobre o “Estado da União” — em fevereiro de 2017, poucas semanas após assumir a presidência, Trump falou ao Congresso. Naquela ocasião, Trump não tinha muito o que relatar aos congressistas e usou o discurso ainda como continuação de seu palanque eleitoral.

O discurso deste ano é, portanto, considerado a primeira fala oficial do presidente, prestando contas aos Estados (representados pelos senadores) e ao povo americano (representado pelos deputados) da situação nacional americana atual e do que sua administração pretende fazer ao longo do próximo ano.

“Será um discurso importante. Cobriremos o tema da imigração. Por muitos anos, temos falado muito sobre imigração, mas fizemos pouco (…) Também será um discurso importante sobre comércio”, disse Trump segunda-feira na Casa Branca.

De acordo com a porta-voz da Presidência, Sarah Sanders, o discurso de Trump terá como tema principal a construção de um país “seguro, forte e orgulhoso (…), justamente o que o presidente fez em seu primeiro ano de governo”. “Mas o tema central e excludente do discurso será a proposta lançada pela Casa Branca sobre uma reforma migratória, que deve ser negociada no Congresso para destravar o diálogo e permitir a aprovação do orçamento federal”, completou.

O país ainda não tem um orçamento geral aprovado para o ano fiscal em curso e, desde dezembro, o Congresso autorizou apenas planos provisórios de gastos –o atraso na aprovação do último orçamento provisório, em 20 de janeiro, levou ao shutdown (fechamento) do governo americano por quase 72h– com o plano de gastos provisório atual expirando na próxima semana, em 8 de fevereiro.

Para votar e aprovar um orçamento federal anual, a oposição feita pelo Partido Democrata exige que se defina uma solução para os 690.000 jovens imigrantes que regularizaram sua situação, a partir de 2012, por meio do programa Daca: trata-se de um contingente de imigrantes trazidos que ou entraram ou permaneceram nos Estados Unidos de forma não legalizado enquanto menores de idade, são os chamados dreamers (sonhadores). Esses imigrantes se viram mergulhados em um limbo jurídico em setembro do ano passado, quando Trump anunciou que seu governo não renovaria o Daca.

Prioridades

Afora a questão migratória, Trump deve destacar as parcas conquistas de seu governo em 2017 — em especial seu sucesso em modificar a legislação fiscal do país. A favor do presidente estão também os fatos de conseguir aprovar nomes às vezes controversos para cargos políticos e no judiciário, bem como de grande parte dos republicanos no Congresso não ter rompido com ele, como parecia possível há apenas um ano.

Além disso, Trump gradativamente parece estar conseguindo controlar diversas agências americanas –tradicionalmente independentes em relação ao ocupante do momento da Casa Branca–, especialmente aquelas subjugadas ao Departamento de Justiça, como o FBI (a polícia federal dos Estados Unidos). Na semana passada, após meses de intensa pressão, o vice-diretor do FBI, Andrew McCabe, anunciou que deixaria o cargo a apenas dois meses de se aposentar.

Antes disso, o presidente já havia demitido o diretor da instituição, James Comey. Trump e seus aliados têm também feito uma intensa campanha de desinformação com a aparente intenção de descreditar as investigações do procurador especial Robert Mueller — Mueller foi selecionado em maio de 2017 pelo vice-advogado geral da União, Rod Rosenstein, para investigar se houve interferência da Rússia nas eleições presidenciais do ano anterior e se os russos estiveram envolvidos em algum tipo de conluio com a campanha de Donald Trump.

E a economia americana vai bem — pelo menos de acordo com Trump e seus assessores. Se por um lado as bolsas americanas têm se mostrado aquecidas, por outro, os atuais números da economia dos Estados Unidos são só pouco melhores se comparados ao ano anterior, quando o ainda -candidato Trump repetia incessantemente que os democratas estavam deixando o país em frangalhos.

Isso, no entanto, não impede o presidente de falar –e tuitar– constantemente sobre o assunto, atribuindo a si os louros pelo suposto bom momento. A tendência deve persistir no discurso desta noite e levar Trump a fazer um apelo ao Congresso por um ambicioso plano de investimento de cerca de 1 trilhão de dólares para reconstruir a infraestrutura do país ao longo da próxima década. Trump deve ainda alicerçar a parte da fala que versa sobre economia em menções à política de comércio exterior, outro dos grandes temas da gestão do presidente.

No campo da política externa, o foco deve ser a tensão com a Coreia do Norte e o passo dado por Washington para reconhecer Jerusalém como capital de Israel — assuntos que geram algum consenso bipartidário. Mais espinhosos devem ser os temas relacionados ao futuro do acordo nuclear com o Irã e a relação bilateral com Cuba.

Direito de resposta

A fala do presidente vem tradicionalmente acompanhada de uma resposta da oposição — o jovem congressista Joseph Kennedy, sobrinho neto do ex-presidente John F. Kennedy, apresentará a réplica oficial do Partido Democrata ao discurso de Trump. Já a representante democrata de origem peruana, Elizabeth Guzmán, ficará encarregada da resposta em espanhol, dirigida especificamente ao eleitorado hispânico.

O “Estado da União” é uma chance do presidente apresentar de forma não filtrada pela mídia seus feitos e planos. Donald Trump, nesse ponto de seu mandato, é o presidente mais impopular da história americana desde que pesquisas sobre o assunto começaram a ser feitas (somente 39% dos americanos aprovam seu desempenho). Ele também coleciona inimigos ferrenhos em todas as esferas de governo e da sociedade.

Com as eleições intermediárias americanas ocorrendo em apenas outros nove meses, os republicanos esperam que o discurso de hoje reverta a tendência e comece a indicar céus menos turbulentos para o futuro próximo do partido.

