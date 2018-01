O que esperar do segundo ano de Trump como presidente dos EUA?

1/5 (Lézio Júnior/)

Trump deve continuar a fazer suas declarações controversas e explosivas em seu segundo ano de governo. “Não há dúvidas sobre isso, ele não consegue se conter”, diz o analista político americano Kyle Kondik.Na política externa, os alvos devem continuar a ser a Coreia do Norte e o Irã -- as declarações intimidadoras de Trump, no entanto, só obtiveram ameaças como resposta. Há preocupação na comunidade internacional que com mais um ano de provocações, as reações de certos regimes passem a ser mais violentas e práticas.

Muitos também temem o comportamento do republicano diante de grandes crises internacionais que demandariam intervenções dos Estados Unidos. “Acho razoável sermos céticos sobre as habilidades do presidente em lidar com os problemas de forma confiante”, afirma Kondik.