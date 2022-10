Homem que tentou matar Kirchner é acusado de pedofilia

A promotora argentina Daniela Dupuy acusou, nesta quarta-feira, 19, o autor do atentado contra Cristina Kirchner, o brasileiro Fernando André Sabag Montiel, por possuir e distribuir fotos e vídeos com conteúdo de exploração sexual infantil de menores de 13 anos de idade

Preso pela tentativa de assassinato contra a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, Sabag Montiel agora acrescenta mais uma acusação por portar vídeos ligados à pedofilia, que ele tinha em seu celular. Segundo o jornal argentino Clarín, o próximo passo é o pedido de um julgamento público.

O caso ficou a cargo da promotora Dupuy, que depende do Ministério Público portenho. Nas últimas horas, conforme confirmado por fontes judiciais, Sabag Montiel foi autuado por posse, para fins de distribuição, de 119 arquivos de imagem e vídeo, sendo que ele já havia compartilhado três arquivos de vídeo. Em todos os arquivos, aparecem meninos e meninas menores de 13 anos.

Sabag Montiel recebeu uma liminar, que ocorre quando a Justiça considera “que há suspeita suficiente de que uma pessoa pode ser autora ou participante de um crime”, conforme o Código de Processo.

O celular de Sabag Montiel foi resetado, mas as fotografias foram encontradas no cartão SD do aparelho e, posteriormente, encaminhadas à Justiça de Buenos Aires. Além disso, a Polícia de Segurança Aeroportuária conseguiu recuperar boa parte dos dados que estavam em seu computador, suas contas de e-mail e nos seus grupos do Telegram. As conversas do WhatsApp, no entanto, foram perdidas.

O promotor Carlos Rívolo fez o pedido de investigação por pedofilia havia sido após analisar 126 registros do cartão SIM do celular do réu, onde “pessoas que parecem ser menores de dezoito anos estão envolvidos em atividade sexual explícita”, segundo ele.