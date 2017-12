Homem-bomba mata quinze policiais na capital da Somália

Um homem-bomba disfarçado de policial se explodiu dentro de um campo de treinamento da polícia na capital da Somália, Mogadíscio, nesta quinta-feira e matou diversos agentes, disseram autoridades. O terrorista tinha explosivos presos ao corpo e se infiltrou na Academia de Treinamento da Polícia General Kahiye durante um desfile no início da manhã, informou o porta-voz da polícia, major Mohamed Hussein.

Até o momento, quinze pessoas morreram e dezessete ficaram feridas, segundo a polícia. O diretor do serviço de ambulância relatou o transporte dos corpos de treze vítimas, além de quinze feridos. As autoridades alertaram que os números podem subir nas próximas horas.

O grupo terrorista islâmico Al Shabab assumiu a responsabilidade pelo ataque e informou um saldo de mortes maior. “Matamos 27 policiais e ferimos mais”, disse Abdiasis Abu Musab, porta-voz de operações militares do grupo.

O Al Shabab realiza ataques com bomba em Mogadíscio e em outras cidades com frequência. No dia 14 de outubro, um ataque com caminhão-bomba na capital deixou mais de 300 mortos e 400 feridos. Aliado da Al Qaeda, o grupo mantém uma insurgência contra o governo apoiado pela Organização das Nações Unidas (ONU) e seus aliados da União Africana com o objetivo de tomar o poder e impor sua própria interpretação severa do islamismo.

Os terroristas foram expulsos de Mogadíscio em 2011, e desde então vêm perdendo terreno constantemente para as tropas pacificadoras da União Africana e as forças de segurança somalis.

Os ataques do Al Shabab ocorrem no momento em que a União Africana finaliza planos para reduzir sua missão pacificadora, a Amison. A força de 22 mil efetivos foi mobilizada uma década atrás, mas deve perder mil soldados neste mês. A medida é parte de um plano de longo prazo para deixar o país e transferir a segurança para o Exército da Somália.