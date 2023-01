Homem-bomba deixa 28 mortos em mesquita no Paquistão

Autoridades do Paquistão informaram nesta segunda-feira, 30, que um homem-bomba atacou uma mesquita dentro de um complexo policial na cidade de Peshawar, no noroeste do país. A explosão, que aconteceu quando a mesquita estava lotada, matou pelo menos 28 pessoas e feriu mais de 150 fiéis, a maioria policiais.

Segundo a polícia, um homem-bomba sentado na primeira fila da mesquita detonou o explosivo. Uma parte do prédio foi destruída e autoridades reportaram que muitas pessoas ainda estão soterradas sob os escombros.

Muhammad Ijaz Khan, policial da capital Peshawar, disse à imprensa local que entre 300 e 400 policiais estavam presentes na área no momento da explosão, que ocorreu durante as orações da tarde, perto da fronteira do país com o Afeganistão.

A causa do ataque ainda não está clara, e nenhum grupo reivindicou responsabilidade, disse Saddique Khan, um alto oficial da polícia em Peshawar. No entanto, o Talibã paquistanês já esteve por trás de ataques suicidas semelhantes.

O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, condenou o atentado veementemente. Em um comunicado, Sharif disse que os responsáveis pelo incidente “não têm nada a ver com o Islã”.

“Toda a nação está unida contra a ameaça do terrorismo“, acrescentou.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra que metade de uma parede desabou. Na mesquita, coberta de tijolos e detritos, pessoas escalam os escombros para escapar.

28 killed, 150 injured so far in deadly suicide bombing inside a mosque near Police Lines, Peshawar, KP province. A section of the mosque has collapsed. #Pakistan pic.twitter.com/ZaB1MGBEyL — FJ (@Natsecjeff) January 30, 2023

Uma operação de resgate está em andamento dentro da mesquita e “mais corpos estão sendo retirados”, disse o vice-comissário da cidade de Peshawar, Shafiullah Khan.

O Hospital Lady Reading, em Peshawar, declarou estado de emergência, e estão pedindo doações de sangue.

Em março passado, Peshawar foi alvo de outro atentado, que matou dezenas de pessoas em uma mesquita xiita.

Na capital, a Polícia de Islamabad emitiu um alerta de segurança e disse que o policiamento em todos os pontos de entrada e saída da cidade foi reforçada.