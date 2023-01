Queda de energia no Paquistão deixa 220 milhões de pessoas sem luz

Cerca de 220 milhões de pessoas ficaram sem eletricidade nesta segunda-feira, 23, após uma queda de energia atingir todo o Paquistão. O problema na rede elétrica aumenta temores de uma crise generalizada do setor de energia no país do sul da Ásia, que já enfrenta escassez de combustível nos meses de inverno.

O Ministério de Energia do Paquistão afirmou, em um comunicado, que a “Rede Nacional do país caiu às 7h (meia-noite de Brasília), causando uma falha generalizada no sistema de energia. O trabalho de manutenção do sistema está progredindo rapidamente”, disse.

Ainda não está claro quanto tempo irá durar a queda de energia, mas esforços para restaurar a eletricidade estão em andamento. O Ministério destacou que há um “número limitado de redes” na capital Islamabad e na cidade de Peshawar. Na cidade de Quetta, na província do Baluchistão, no sudoeste do Paquistão, a interrupção afetou todos os aspectos da vida cotidiana, incluindo hospitais, mercados e residências.

A falha ocorre enquanto a frágil economia do país ainda luta contra vários desafios, incluindo uma grave crise de energia. No início deste mês, o primeiro-ministro, Shehbaz Sharif, ordenou que todos os departamentos federais reduzissem o consumo de energia em 30%, e determinou que todos os mercados fechassem às 20h30 e os restaurantes, às 22h.

A decisão de reduzir o uso de energia após o Paquistão anunciar que as reservas cambiais haviam diminuído para níveis muito baixos. Em dezembro, o total de reservas cambiais líquidas do país era de US$ 11,7 bilhões, metade do valor do início do ano passado, segundo o banco central.

A queda de energia desta segunda-feira é o desligamento de energia mais generalizado do Paquistão desde 2021, quando o país ficou na escuridão por horas após uma queda repentina na frequência no sistema de transmissão de energia.