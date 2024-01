Hezbollah diz que quatro membros foram mortos em ataque israelense

O Hezbollah, grupo radical libanês aliado do Hamas e apoiado pelo governo iraniano, afirmou nesta quinta-feira, 4, que quatro de seus combatentes, incluindo um líder local, foram mortos devido a um ataque de Israel no sul do Líbano. Segundo a mídia estatal libanesa, os disparos de Tel Aviv tinham como alvo a cidade de Naqura, que fica na fronteira entre as duas nações.

A agência de notícias AFP reportou que o Hezbollah disse em comunicado que os quatro combatentes foram mortos “no caminho para Jerusalém” – uma frase usada, desde o início da guerra na Faixa de Gaza, entre Israel e o Hamas, para anunciar que seus membros foram abatidos por ataques israelenses.

Mais mortes

O grupo não deu mais detalhes, mas uma fonte próxima do Hezbollah disse à AFP que os quatro foram mortos em Naqura, perto da fronteira com Israel, acrescentando que um deles era o líder local do movimento.

A National, agência de notícias oficial do Líbano, disse que aeronaves israelenses “realizaram ataques no centro de Naqura, que destruíram uma casa e danificaram casas vizinhas”.

O grupo libanês também havia anunciado na quarta-feira que outros cinco de seus combatentes morreram no sul do Líbano.

Alta tensão

As mortes ocorreram não apenas em meio a repetidas trocas de tiros entre as forças de Tel Aviv e o Hezbollah, mas também em paralelo a um aumento de tensões generalizado em torno da guerra Israel-Hamas.

Rebeldes de etnia houthi, do Iêmen, que desde 2014 travam uma guerra civil contra o governo oficial, intensificaram ataques e sabotagens contra navios no Mar Vermelho que aportariam em Israel, como forma de apoiar o Hamas na guerra.

Na terça-feira 2, o número 2 da ala política do Hamas foi assassinado em Beirute, capital libanesa, aumentando ainda mais a animosidade na fronteira norte de Israel. No dia seguinte, um atentado terrorista no Irã deixou mais de 100 mortos durante uma cerimônia que marcava o aniversário de morte de Qassem Soleimani, general assassinado pelos Estados Unidos em 2020.

Todos esses acontecimentos, mais do que nunca, ameaçam fazer a guerra em Gaza transbordar para o resto do Oriente Médio.