Após explosões no país, Irã diz que atacou exército de Israel em Gaza

Depois que duas explosões consecutivas mataram ao menos 103 pessoas no Irã nesta quarta-feira, 3, a Força Quds, também conhecida como brigada Al-Quds – a elite da Guarda Revolucionária do país –, comunicou que atacou soldados israelenses na Faixa de Gaza, em colaboração com o grupo terrorista palestino Hamas.

“Esta tarde, numa operação conjunta com a Al-Qassam, bombardeamos 60 grupos de veículos e soldados inimigos nas linhas de frente que avançam sobre o centro de Khan Younis”, disse a Al-Quds em comunicado, usando o nome do braço armado do Hamas.

Não há evidências, por enquanto, de que o exército de Israel esteja conectado de alguma forma às explosões em território iraniano, que ocorreram na cidade de Kerman, durante uma cerimônia de homenagem ao general Qassem Soleimani, morto pelos Estados Unidos em 2020.

Teerã classificou o incidente como um “ataque terrorista”, dizendo que foi cometido por pessoas que estavam no meio da multidão. O exército israelense não se pronunciou, e nenhum grupo reivindicou a autoria do ataque.

Explosões

De acordo com a televisão estatal iraniana, houve duas explosões consecutivas na cidade do sul do país, durante um evento que marcava o aniversário de morte de Soleimani.

Continua após a publicidade

+ Ministro israelense insinua que país retaliou contra Irã, Iraque e Iêmen

“As explosões foram causadas por ataques terroristas”, disse a TV estatal, citando uma autoridade local da província de Kerman. Já o Nournews, um canal de televisão semioficial, havia dito anteriormente que “vários botijões de gás explodiram na estrada que leva ao cemitério” onde está enterrado Soleimani.

Babak Yektaparast, porta-voz dos serviços de emergência do Irã, afirmou que 73 pessoas morreram e 170 ficaram feridas. A televisão estatal, porém, disse mais tarde que pelo menos 103 pessoas foram mortas, e a emissora sugere que 170 é um número subestimado de feridos.

O incidente

A agência de notícias iraniana Tasnim, citando fontes, afirmou que as duas bombas que explodiram perto do túmulo de Soleimani foram detonadas por controle remoto.

Continua após a publicidade

“Dois sacos contendo bombas explodiram” no local, disse a Tasnim, que é próxima do Corpo da Guarda Revolucionária do Irã, do qual Soleimani fazia parte.

+ EUA ampliam sanções contra o Irã para cortar financiamento do Hamas

Já a agência de notícias estatal ISNA afirmou que o prefeito de Kerman, Saeed Tabrizi, disse que as bombas explodiram com 10 minutos de intervalo.

Nenhum grupo assumiu, por enquanto, a responsabilidade pelos ataques.

Continua após a publicidade