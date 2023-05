Gim e banheiro portátil: os itens dos fãs da realeza acampados em Londres

A contagem regressiva para a coroação do rei Charles III em Londres no próximo sábado, 6, começou. E os fãs mais fervorosos da realeza britânica já estão acampados ao longo do The Mall, a avenida que leva até o Palácio de Buckingham, para acompanhar a procissão de perto.

A enfermeira Claire Williams, de 55 anos, viajou da vila de Polesworth, no condado de Warwickshire, na região central Inglaterra, com o intuito de fazer “parte da história”.

+ O que esperar da coroação do rei Charles III

“Quero ver toda a pompa, é um evento histórico. É importante que todos nós venhamos para ser patriotas e mostrar o apoio à monarquia. Acho que Charles será um rei fabuloso”, contou Claire em entrevista a VEJA nesta quinta-feira, 4.

Comentando os itens essenciais que trouxe para acampar, ela disparou ao lado do cunhado, Peter Harrison, 36: “Gim (risos), aquecedor de corpo, cobertores e um bom travesseiro”.

Continua após a publicidade

Já Sandra Brabbs, 49, que está acampada ao lado do filho Jayden Cleal-Brabbs, 11, desde quarta-feira, 3, veio preparada para ficar todos os dias até a coroação sem tomar banho.

+ Começando celebrações de coroação, príncipe William visita pub em Londres

“Viemos cedo para garantir assentos na primeira fila. Essas cadeiras reclináveis são as nossas camas. Ontem precisamos de dois sacos de dormir cada um, estava muito frio. Trouxe comida, roupa e muitos, muitos lenços umedecidos. E esse balde é para fazer xixi no meio da madrugada”, riu a cuidadora, que veio do condado de Somerset, no sudoeste da Inglaterra.

Os veteranos de guerra Geoff York, 69, e Gary Nolan, 66, também chamaram atenção com o equipamento apropriado para cozinhar sem ter de deixar o local.

“Estamos comendo macarrão agora, ontem comemos curry. No café da manhã hoje comemos linguiça e feijão. Temos garrafas de vinho, toda a comida pra aguentar até o grande dia. Dá uma olhada ali na minha barraca pra ver a bagunça”, disse Geoff.

A coroação do rei Charles III terá início às 11 horas, no horário de Londres (7h, no horário de Brasília), na Abadia de Westminster.

Continua após a publicidade

Siga