Começando celebrações de coroação, príncipe William visita pub em Londres

O príncipe William e a princesa Catherine fizeram uma visita ao pub “Dog and Duck”, no Soho, em Londres, na tarde desta quinta-feira, 4, para ouvir dos funcionários como eles estão se preparando para as celebrações da coroação do rei Charles III neste fim de semana. O encontro também contou com a presença de outros representantes de bares e restaurantes da região.

Na saída, os integrantes da realeza britânica conversaram com membros do público para saber como eles estão planejando comemorar a ocasião.

“Espero que o tempo esteja bom. Tenham um ótimo fim de semana”, disse William a alguns dos fãs.

Kate ainda comentou que seus filhos, o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis, estão “muito empolgados” para participar da coroação, marcada para o próximo sábado, 6.