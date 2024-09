Demissão de diretora de TV após crise com Gusttavo Lima e Nikolas Ferreira

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Elaine Keller pediu demissão da Jovem Pan nesta segunda-feira, 16, depois de não concordar com algumas decisões recentes da emissora envolvendo os nomes de Gusttavo Lima e Nikolas Ferreira. A apresentadora esteve no cargo de diretora de Relações Institucionais desde março. Nos últimos dias, o canal cometeu uma gafe envolvendo o cantor sertanejo Gustavvo Lima, quando uma satírica do site de humor Sensacionalista virou objeto de debate no canal. O programa Linha de Frente divulgou que o artista seria preso e colocado em uma cela de arquitetura “greco-goiana”, em alusão ao estilo de sua mansão. Além disso, em uma entrevista recente do deputado Nikolas Ferreira (PL) ao Pânico, a legenda no Instagram, que divulgava o convidado, atacava indiretamente um candidato de oposição à prefeitura de São Paulo.