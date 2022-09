Furacão Ian: tempestade atinge EUA após causar apagão em Cuba

Moradores da Flórida, nos Estados Unidos, estão se preparando nesta quarta-feira, 28, para a chegada do furacão Ian, que devastou Cuba, deixando o país sem energia elétrica.

A tempestade foi classificada na categoria 4, um dos maiores níveis na escala que mede a intensidade de fenômenos naturais. Na terça-feira 27, ventos de 250 km/h atingiram o oeste de Cuba, causando inundações que afetaram a infraestrutura e devastaram algumas das fazendas de tabaco mais importantes do país.

De acordo com a mídia estatal cubana, o desastre deixou pelo menos dois mortos e 50.000 pessoas foram retiradas da província de Pinar del Río. Autoridades de Havana montaram 55 abrigos e tomaram medidas para proteger as plantações de tabaco.

Violentas rajadas de vento quebraram janelas e arrancaram telhados de metal de casas e prédios no Oeste cubano. As estradas para as áreas diretamente atingidas pelo furacão permaneceram intransitáveis, bloqueadas por árvores derrubadas e linhas de energia.

Os 11,3 milhões de habitantes da ilha ficaram sem luz devido a uma falha na rede elétrica, que já enfrentava problemas há meses, com apagões frequentes. A União Nacional de Eletricidade de Cuba disse que a energia será restaurada gradualmente nesta quarta-feira.

O furacão atingiu Cuba em um momento de grave crise econômica. Apagões e escassez de alimentos, remédios e combustível provavelmente complicarão os esforços para o país se recuperar da tempestade.

O Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos prevê que o centro da tempestade se moverá para a Flórida na noite de quarta-feira, embora se espere que enfraqueça lentamente à medida que atinge terra firme.

Ian será o primeiro grande furacão a atingir os Estados Unidos neste ano, e o primeiro a afetar a área de Tampa, cidade do estado da Flórida, desde 1921. Autoridades alertaram os moradores da região sobre tempestades catastróficas, ventos fortes e inundações.

“Esta é uma situação de risco de vida”, comunicou o Serviço Nacional de Meteorologia. “As pessoas localizadas nessas áreas devem tomar todas as medidas necessárias para proteger a vida e a propriedade da elevação das águas e do potencial de outras condições perigosas”.

O fenômeno já está causando caos em todo o estado, com empresas fechando e autoridades ordenando a evacuação de 2,5 milhões de pessoas. Universidades e os parques temáticos Disney World e Universal Orlando suspenderam suas atividades desta semana. O aeroporto internacional de Tampa, que recebe cerca de 60.000 passageiros diariamente, também anunciou a suspensão dos serviços a partir da noite de terça-feira 27.

Funcionários de mais de uma dúzia de plataformas de produção de petróleo e gás no Golfo do México deixaram seus postos para se protegerem, segundo a Reuters. A BP e a Chevron disseram que removeram funcionários de duas plataformas.

Meteorologistas estimam que o caminho da tempestade pode mudar para o leste, aproximando-a da Baía de Tampa.