Furacão Ian atinge Cuba e deixa quase um milhão de pessoas sem luz

O furacão Ian atingiu a região oeste de Cuba nesta terça-feira, 27, forçando retiradas e deixando quase um milhão de pessoas sem energia. Segundo relatos de moradores, os fortes ventos arrancaram os telhados de diversas casas e causaram grande destruição.

De acordo com o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, a tempestade de categoria 3 está agora rumando em direção ao norte da ilha com ventos de até 200 km/h.

No município de Pinar del Río, a chegada do furacão obrigou as autoridades locais a realizarem um corte de energia como medida de prevenção, o que deixou mais de 850.000 cubanos sem luz. Além disso, de acordo com a mídia nacional, cerca de 40.000 pessoas precisaram ser retiradas das áreas costeiras mais próximas do nível do mar.

Embora seja uma região pouco povoada, a província é uma das principais produtoras agrícolas da ilha, com grande produção de tabaco. Segundo produtores locais, cerca de 33.000 toneladas do produto foram colhidas antes da tempestade, embora as imagens apontem para um cenário de destruição nos campos.

O furacão atinge o país em um momento de grave crise econômica. Antes mesmo desta terça, os apagões já haviam se tornado constantes em várias regiões e a escassez de alimentos, remédios e combustível deverá complicar os esforços para a recuperação.

De acordo com o órgão meteorológico americano, é esperado que o Ian ganhe força ao longo desta semana e atinja a categoria 4 à medida que ruma em direção à Flórida. São esperadas fortes chuvas e ventos de até 210 km/h entre quarta e quinta-feira principalmente na cidade de Tampa.

O serviço de meteorologia americano alertou para grandes devastações em várias regiões do estado que podem ficar inabitadas por semanas ou até mesmo meses. Desse modo, a população foi instruída a procurar por abrigos seguros o mais rápido possível.

Por conta da chegada do furacão, a Disney anunciou o cancelamento de uma série de atrações até a próxima sexta-feira e o time de futebol americano da cidade, Tampa Bay Buccaneers, se mudou para Miami para não interromper a rotina de treinos.

O último grande fenômeno climático a atingir a cidade foi em 1921, quando a tempestade Tarpon Springs deixou oito pessoas mortas.