Furacão Fiona deixa pelo menos oito mortos em Porto Rico

O furacão Fiona passou pela República Dominicana e Porto Rico nesta semana, deixando um rastro de destruição nos dois países que terminou com a morte de pelo menos oito pessoas. Agora fortalecido para o nível quatro, a tempestade segue em direção às Bermudas.

Depois de causar inundações e deslizamentos de terra em solo porto-riquenho no último domingo, 18, Fiona acumulou vapor antes de atingir a República Dominicana nos dois dias seguintes.

This is terrifying, the absolute power of water snapping metal. Sound on Hurricane Fiona reached Puerto Rico on Sunday afternoon, 16 inches of rainfall expected, triggering landslides and catastrophic floods pic.twitter.com/dJtgeS10ou

— The Old Monk (@TheOldMonkWorld) September 21, 2022