Flórida oferece 20.000 dólares por informações sobre morte de golfinhos

Autoridades federais dos Estados Unidos ofereceram nesta quarta-feira, 12, uma recompensa de 20.000 dólares por informações sobre a morte de dois golfinhos. Os animais foram encontrados com ferimentos fatais na costa do Golfo da Flórida na semana passada.

Um dos golfinhos foi descoberto nas águas de Nápoles, no sudoeste da Flórida, e o outro, na praia de Pensacola, no Golfo do México. De acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, que divulgou a recompensa, os dois receberam tiros ou facadas – possivelmente, ambos os ataques.

A WFLA, emissora local de Tampa Bay, na Flórida, divulgou no Twitter fotos dos animais, avisando sobre o conteúdo gráfico.

De acordo com o jornal britânico The Guardian, especialistas acreditam que as mortes provavelmente foram facilitadas pela alimentação irregular dos animais selvagens por pessoas.

Autoridades instruíram as pessoas a não alimentarem golfinhos selvagens porque, quando eles aprendem a associar pessoas e os barcos à comida, podem se expor a situações perigosas e se tornam presas fáceis.

Desde 2002, pelo menos 29 golfinhos foram encontrados mortos no estado, com evidências de terem sido baleados por armas de fogo ou empalados com objetos como lanças de pesca.

No caso anterior mais recente, em maio de 2019, um golfinho foi encontrado na ilha de Captiva com um ferimento fatal na cabeça. Uma investigação sobre a morte ainda está em andamento.