Filme do Ursinho Pooh, ‘sósia’ de Xi, é proibido em Hong Kong

O lançamento do filme “Winnie the Pooh: Blood and Honey“, uma produção de terror britânica que parodia o tradicional Ursinho Pooh, foi cancelado em Hong Kong nesta terça-feira, 21. A distribuidora do longa não deu motivos para a decisão, mas censores da China, que controla a região administrativa há dois anos, já atacaram o personagem várias vezes antes devido às comparações com o líder Xi Jinping.

A VII Pillars Entertainment disse em sua página no Facebook que foi com “grande pesar” que o lançamento do filme, marcado para esta quinta-feira, 23, foi cancelado. A venda de ingressos virtuais se tornou temporariamente indisponível.

O Escritório de Administração de Filmes, Jornais e Artigos de Hong Kong disse que emitiu um certificado de aprovação ao filme. A empresa Moviematic, que organizou a exibição, alegou que o cancelamento ocorreu por “razões técnicas”.

“Os acordos dos cinemas em Hong Kong sobre a exibição de filmes individuais com certificados de aprovação em suas instalações são decisões comerciais dos cinemas envolvidos, e o Escritório de Administração de Filmes, Jornais e Artigos não comentaria sobre tais acordos”, disse um porta-voz da administração de Hong Kong.

No passado, opositores do governo de Xi já utilizaram o Ursinho Pooh para ridicularizar o presidente com memes. As comparações começaram em 2013, quando Xi visitou os Estados Unidas e conheceu o então líder da Casa Branca, Barack Obama. Americanos bem-humorados começaram a comentar a semelhança dos políticos com urso animado e seu amigo Tigrão.

Hong Kong aprovou uma lei de censura em 2021. A nova regulamentação proíbe filmes que “endossem, apoiem, glorifiquem, encorajem e incitem atividades que possam colocar em risco a segurança nacional”. Algumas produções já tiveram a exibição na região proibida, incluindo dois banidos do seu tradicional festival internacional de cinema.

Agora, a polêmica ocorre enquanto Hong Kong sedia a feira de arte contemporânea Art Basel. Ironicamente, as autoridades estão empenhadas em promover a cidade como um centro cultural.