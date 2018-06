Humorista compara Xi Jinping ao Urso Poof, e HBO é bloqueada na China

O portal da HBO na internet foi bloqueado pela China no sábado depois de o comediante britânico John Oliver, protagonista do show Last Week Tonight, ter comparado o Ursinho Poof com o presidente chinês, Xi Jinping. Os censores da plataforma de mídia social da China, Weibo, identificaram inúmeros posts da paródia de Oliver, o que levou à decisão oficial de bloquear a HBO, segundo o jornal inglês The Guardian.

As comparações entre Xi e Poof não são novidade. A China proibiu os filmes de animação do Ursinho Poof, da Disney, justamente por causa dessa associação, em março passado. Algumas comparações viralizadas, inclusive na China, mostravam Poof como Xi e o Tigrão, como o ex-presidente americano, Barack Obama.

Em seu show de 17 de junho, Oliver fez mais que satirizar a resistência de Xi a ser comparado ao Poof. Disse que o presidente chinês é um “tio arrepiante que mantém 800 mil presos no seu porão, o Weibo registrou o crescimento de buscas relacionadas a posts do programa de Oliver pelo seu título em chinês – “Shangzhou jinye xiu”.

“Se o seu rosto se assemelha, mesmo que de longe, a um personagem tão querido, seria mais inteligente se dobrar ao fato”, disse Oliver, mostrando uma imagem de si mesmo e a comparando com a de Pumba, o javali de chifres vermelhos do filme de animação “O Rei Leão”.

Oliver também criticou, em seu show, o fim do limite constitucional ao mandato do presidente da China, o uso de “campos de reeducação” para muçulmanos da província chinesa de Xinjiang e a constante repressão à sociedade civil. Ele sublinhou a prisão domiciliar a que está submetida Liu Xia, mulher do dissidente Liu Xiaobo, prêmio Nobel da paz de 2010 que morreu no ano passado enquanto cumpria a sentença de 11 anos de prisão na China.

“Mesmo que a China não seja nenhum paraíso da livre expressão, (Xi Jinping) visivelmente reprimiu qualquer tipo de dissidência”, disse o humorista.

Segundo o Guardian, as tentativas de acessar hoje (25) o portal da HBO na China fracassaram. As transmissões da HBO Asia à China, por meio de subscrição à Tecent TV, também pareciam estar bloqueadas. A HBO não respondeu ainda à situação de seu bloqueio na China.