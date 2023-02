‘Filhinho da mamãe’: Elon Musk leva mãe em reuniões do Twitter

Elon Musk, de 51 anos, é o segundo homem mais rico do mundo, com uma fortuna estimada em 178,3 bilhões de dólares, e ganhou notoriedade recentemente com a conturbada compra do Twitter. Porém, mesmo com o sucesso e dinheiro, sua mãe, Maye Musk, parece não querer deixá-lo por conta própria.

De acordo com um ex-executivo do Twitter, a presença da mãe de Musk nas reuniões da empresa não era uma surpresa. Em uma dessas ocasiões, o filho do bilionário com a cantora canadense Grimes, X, agora com dois anos, também estava presente.

Ao jornal britânico The Times, o ex-funcionário conta que Maye, de 74 anos, não estava lá para cuidar do bebê. Quando a criança começou a chorar, foi o próprio pai que a acalmou e se responsabilizou pelos cuidados.

As redes sociais de Maye também não escondem o orgulho que ela sente do filho. Em seu Twitter, não faltam elogios a Musk e ao seu trabalho. Na comemoração do Dia das Mães do programa de TV Saturday Night Live, ela fez participou junto com Musk, que foi um dos apresentadores da edição.

O bilionário não tem uma boa relação com o pai, Errol Musk, e já o descreveu como uma “pessoa terrível”. Recentemente, Maye contou ao The Times que “todos os dias ele gritava comigo e dizia: ‘Você é feia. Você é idiota. Você é chata’. Eu pensava: ‘Não posso ser tão feia. Eu sou modelo.’ Mas ele me batia, então não contestava”.

Contar com a família nos prédios do Twitter pode estar ajudando o empresário em um momento turbulento na compra recente da rede social. O bilionário descreveu o negócio como um “avião que se dirige para o solo em alta velocidade”.