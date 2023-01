A alfinetada do co-fundador do Twitter contra Elon Musk

A novela da compra do Twitter pelo bilionário Elon Musk parece não ter fim. Desde a polêmica – que beira crime – de anunciar a aquisição e, em seguida, dar para trás do pagamento de US$ 44 bilhões, até o banimento de jornalistas críticos a Musk, bem como a venda de contas verificadas para o Talibã, não houve um dia tranquilo para a plataforma. Agora, um dos quatro co-fundadores da rede social que virou uma espécie de “praça pública” para as opiniões do mundo entrou para a rol de desafetos do novo dono.

Biz Stone, desenvolvedor de software americano, disse que Musk “não parece” a pessoa certa para ser o dono do Twitter, acrescentando que as melhorias nas políticas de moral e conteúdo que ele supervisionou enquanto estava na empresa foram revertidas sob seu novo proprietário.

Em entrevista ao jornal britânico The Guardian, ele afirmou que administrar uma rede social envolve estar confortável com o meio termo, já que nunca há possibilidade de “todos saírem ganhando. “Enquanto 50% das pessoas ficam felizes [com uma proposta ou mudança], 50% das pessoas ficarão chateadas com você”, explica – coisa que o CEO da Tesla, segundo Stone, não parece preparado para enfrentar.

Stone, que cofundou o Twitter em 2006 com Jack Dorsey, Noah Glass e Evan Williams, voltou aos negócios em 2017 a pedido do então CEO Dorsey para “guiar a cultura da empresa”. Para ele, as melhorias em termos de moralidade e supervisão do conteúdo, feitas ao longo de quatro anos, foram perdidas sob o comando de Musk.

O novo dono da plataforma foi criticado por restaurar contas anteriormente banidas, como as do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump e do autoproclamado misógino Andrew Tate. Ele voltou atrás na promessa de estabelecer um “conselho de moderação de conteúdo” que supervisionaria grandes decisões de conteúdo, e também demitiu aproximadamente metade da força de trabalho do Twitter.