Talibã aproveita novidade de Musk e compra contas verificadas no Twitter

Depois de Elon Musk permitir que os usuários do Twitter comprem o símbolo azul que indica contas verificadas, diversos integrantes do Talibã começaram a utilizar o recurso pago da plataforma. Antes, a marca só era obtida por “contas ativas, notáveis e autênticas de interesse público”.

Atualmente, é possível comprar o verificado por meio do serviço “Twitter Blue”, que permitiu que ao menos dois membros do Talibã e quatro apoiadores do regime no Afeganistão utilizassem o recurso. O chefe do departamento do Talibã para “acesso à informação”, Hedayatullah Hedayat, responsável por informar regularmente o que acontece no governo, tem mais 187 mil seguidores e um símbolo de verificação.

O serviço Twitter Blue foi lançado em dezembro e custa 8 dólares por mês. Aqueles que usam o aplicativo do Twitter em dispositivos Apple precisam pagar 11 dólares. Os assinantes possuem diversos benefícios: segundo a plataforma eles têm classificação prioritária em pesquisas, menções e respostas, o que ajuda a combater spam e bots.

No mês passado, Hedayat teve sua marca azul removida, no entanto, ele conseguiu de volta. Outro funcionário que possui o verificado é o chefe da vigilância da mídia do Ministério de Informação e Cultural afegão, Abdul Haq Hammad, que tem 170 mil seguidores na plataforma.

O apoiador proeminente do Talibã, Muhammad Jalal, que anteriormente se identificou como oficial do regime, elogiou Elon Musk na segunda-feira, 16, afirmando que o bilionário estava “tornando o Twitter ótimo novamente”

A presença de membros do grupo na plataforma é mais um dos assuntos polêmicos que o Twitter tem se envolvido nos últimos tempos, após Musk comprar a plataforma por 44 bilhões de dólares.

“Vivemos em um mundo onde o Talibã tem uma grande presença no Twitter, mas seu presidente americano favorito foi silenciado. Isso é inaceitável”, disse Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, suspenso da plataforma depois que seus apoiadores invadiram o Capitólio em janeiro de 2021 para tentar impedir a certificação do democrata Joe Biden como novo presidente americano.

Quando o Talibã retornou ao poder em Cabul, em agosto de 2021, o grupo assumiu as contas verificadas que eram administradas pelo antigo governo, incluindo o Conselho de Críquete do Afeganistão. Agora a conta esportiva tem um verificado com símbolo de verificado dourado.

Em seu retorno ao governo, o Talibã tentou projetar uma imagem mais moderada para obter apoio internacional. Embora tenha feito inúmeras promessas à comunidade internacional de que protegeria os direitos das mulheres, a postura linha dura não mudou.

Em dezembro do ano passado, o governo suspendeu o ensino universitário para todas as estudantes do sexo feminino, depois de impedir em março que meninas retornassem à escola.

Mulheres não podem mais trabalhar na maioria dos setores. Uma lei também exige um tutor masculino para viagens de longa distância, e outra exige que cubram o rosto em público. Em novembro, as mulheres afegãs foram proibidas de entrar em alguns espaços públicos, como parques de diversões, em Cabul.

