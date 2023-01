Elon Musk bate recorde da maior perda de fortuna do mundo

Segundo o relatório do Guinness World Records, o empresário Elon Musk bateu o recorde mundial de maior perda de fortuna pessoal da história. O bilionário perdeu, aproximadamente, US$182 bilhões desde novembro de 2021.

Este é o novo recorde desde 2000, quando o investidor japonês Masayoshi Son perdeu US$ 58,6 bilhões. Apesar do relatório do Guinness dizer que a perda de Musk é um número “quase impossível de determinar”, foi observado que as perdas totais de Musk “superam em muito” o recorde de Son.

O documento disse ainda que o declínio do bilionário acelerou em outubro, depois que comprou o Twitter por cerca de US$ 44 bilhões. Além disso, a Tesla, a montadora mais valiosa do mundo, da qual ele também é dono, foi prejudicada por pelo enfraquecimento da demanda e problemas logísticos.

De acordo com o Guinness, a maior parte da fortuna de Musk está ligada às ações da Tesla, cujo valor despencou 65% em um tumultuado 2022. No mês passado, o empresário perdeu sua posição de pessoa mais rica do mundo para Bernard Arnault, presidente executivo do conglomerado francês de artigos de luxo LVMH, dono de grifes como Louis Vuitton.

As estimativas da Forbes indicam que o patrimônio líquido de Arnault gira em torno de US$ 203,7 bilhões, enquanto o de Musk se aproxima de US$ 146,5 bilhões.