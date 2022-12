Elon Musk diz que vai renunciar como CEO do Twitter se achar substituto

O CEO do Twitter, Elon Musk, afirmou na madrugada desta quarta-feira, 21, que vai deixar o cargo de presidência quando encontrar alguém apto o suficiente para assumir a função. O pronunciamento veio após o resultado de uma enquete que o bilionário fez em seu perfil na rede, no qual 57,7% dos usuários votaram a favor de sua renúncia.

Apesar de prometer respeitar o resultado, Musk escreveu que ainda vai comandar a equipe de software e servidores depois que encontrar seu substituto. No entanto, de acordo com o CEO, encontrar um sucessor pode ser um desafio, já que a “falência não está fora de questão” para o Twitter.

“Ninguém quer o trabalho que pode realmente manter o Twitter vivo”, tuitou.

No one wants the job who can actually keep Twitter alive. There is no successor.

