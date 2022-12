Resposta à enquete de Musk vira ‘pedido de socorro’ para a Tesla

O comando do Twitter pelo empresário Elon Musk, fundador da Tesla e SpaceX, continua rendendo muita confusão. Após uma conclusão de aquisição conturbada e uma gestão polêmica que produz manchetes quase que diárias, envolvendo até demissões em massa e mudanças nas políticas do Twitter – culminando no banimento de contas de jornalistas –, Musk resolveu ponderar suas atitudes buscado a opinião de seus seguidores no próprio Twitter. Assim como fez para aprovar a volta do ex-presidente Donald Tump à plataforma.

Após perder mais de 107 bilhões de dólares e sair do posto de homem mais rico do mundo, Musk fez uma enquete perguntando se ele deveria deixar o comando do Twitter, ressaltando que respeitaria o resultado da pesquisa. Para surpresa de Musk, que habitualmente obtém a aprovação de seus seguidores por suas atitudes, mais de 10 milhões, cerca de 57,5%, responderam “sim”, com a maioria se mostrando favorável à saída de Musk da direção da empresa. O empresário também ocupa o cargo de CEO na Tesla e nas startups SpaceX e Neuralink.

O acúmulo de cargos e a divisão da atenção entre as empresas tem sido apontada como um risco para os negócios do empresário. A Tesla, fabricante de veículos elétricos, já perdeu mais da metade de seu valor de mercado, do 1 trilhão de dólares alcançado em 2021, e as ações acumulam queda de 57% no ano, em meio ao cenário de aperto monetário nos Estados Unidos e as condições mais desafiadoras na China. As perdas na fabricante se acentuaram desde que Musk anunciou a intenção de compra do Twitter no início do ano. Após a pesquisa, as ações da Tesla subiram 3% no início do pregão na segunda-feira, 19, mas encerram o dia no negativo, sem as sinalizações prometidas por Musk de que respeitaria o resultado da pesquisa.