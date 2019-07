Festa de São Firmino termina com 35 feridos, incluindo 8 chifrados

As festividades de São Firmino em Pamplona, no norte da Espanha, terminaram neste domingo, 14, com três pessoas chifradas no oitavo e último dia de festejos, elevando para oito o total de pessoas chifradas entre os 35 feridos hospitalizados durante o evento.

Outras centenas de pessoas ficaram levemente feridas. A Cruz Vermelha anunciou que prestou atendimento a 655 pessoas durante a semana, incluindo 504 participantes das corridas.

As controversas festas de São Firmino acontecem de 6 a 14 de julho. São as mais famosas da Espanha e, todos os anos, atraem milhares de turistas do mundo inteiro.

Durante uma semana, todas as manhãs às 8h00 centenas de pessoas de camisa e calça brancas com lenço e cinto vermelhos tentam chegar o mais próximo possível de seis touros – ladeados por seis novilhos – enquanto percorrem as ruas estreitas da cidade.

O percurso termina na arena onde esses touros são mortos à tarde pelos grandes nomes das touradas. A corrida ou “encierro” faz a cada ano vários feridos.

Neste domingo, o maior dos seis touros liberados se viu isolado e começou a atacar os corredores em seu caminho. Dois australianos de 27 e 30 anos, além de um espanhol de 25 anos, foram feridos pelo animal, que pesa meia tonelada, disseram autoridades regionais.

No ano passado, duas pessoas foram chifradas. Desde o início da compilação destes dados, em 1911, pelo menos 16 pessoas morreram nas festividades, a último em 2009. Em 2018, 42 pessoas ficaram feridas, duas chifradas.

(Com AFP)