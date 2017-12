‘Feminismo’ é eleita palavra do ano por dicionário americano

O dicionário americano Merriam-Webster elegeu ‘feminismo‘ como a palavra de 2017. As buscas pelo termo cresceram 70% este ano, principalmente em episódios muito específicos, como a Marcha das Mulheres em Washington, lançamentos da indústria do entretenimento e denúncias de assédio sexual.

O crescimento das pesquisas começou já em janeiro, quando aconteceu a Marcha das Mulheres, na capital dos Estados Unidos, cujo objetivo era pedir pela promoção dos direitos das mulheres. O interesse na palavra continuou durante manifestações semelhantes que aconteceram ao redor do mundo. Segundo o dicionário, as discussões na época foram sobre se a marcha poderia ser considerada feminista ou não e que tipo de feminismo pregavam as participantes da manifestação.

Em fevereiro a palavra tornou a ser procurada após a assessora do presidente americano Donald Trump, Kellyanne Conway, dizer em entrevista que não se considerava feminista no sentido clássico da palavra “porque parece ser muito antimasculino e certamente é muito pró-aborto, neste contexto”, ela afirmou.

Lançamentos de produções como o filme Mulher-Maravilha em junho deste ano e a série americana Handmaid’ s Tale também impulsionaram o interesse pela palavra.

Mais recentemente, as denúncias de assédio sexual que explodiram na imprensa fizeram com que a palavra fosse buscada com frequência. “Muitas mulheres se apresentaram para compartilhar suas histórias com jornalistas e muitas outras mulheres se juntaram nas mídias sociais usando a hashtag #MeToo para dizer que elas também foram afetadas por esse comportamento”, informou o dicionário.

O Merriam-Webster define “feminismo” como “a teoria da igualdade política, econômica e social dos sexos” e “atividade organizada em prol dos direitos e interesses das mulheres”.

“Cúmplice” foi a segunda palavra mais pesquisada, que teve grande procura durante as denúncias de intromissão russa nas eleições americanas, quando a filha de Donald Trump, Ivanka Trump afirmou não saber o que a palavra significava.

“Recusar” apareceu em terceiro nas buscas e “Empatia” em quarto, sendo esta última principalmente em crítica ao presidente Trump e durante a propagação da hashtag #MeToo. A quinta palavra foi “dotard” que em português pode ser traduzida livremente para “velho caduco”. O termo foi utilizado pelo líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un em referência a Donald Trump.