Explosões em vulcão nas Ilhas Canárias aumentam de intensidade

As explosões do vulcão Cumbre Vieja na ilha de La Palma, nas Ilhas Canárias, território espanhol na costa africana, aumentaram a intensidade. O vulcão está ativo desde o domingo 19 de setembro, com altura média do fluxo de lava chegando até a seis metros e emitindo entre 6.000 e 9.000 toneladas de dióxido de enxofre por dia.

De acordo com o Instituto Vulcanológico das Ilhas Canárias (Involcan) a erupção pode durar de 24 a 84 dias, com base em projeções que levam em conta os dados de explosões anteriores. A média de duração do fenômeno, que não ocorria desde 1971, é de 55 dias.

The volcanic footage coming out of La Palma in Spain's Canary Islands is just jaw dropping right now 🌋

Previous eruption was 1971 and 1949 before that.

