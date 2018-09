Explosões em bairro xiita de Cabul deixam pelo menos 20 mortos

Pelo menos 20 pessoas morreram e outras 70 ficaram feridas em duas explosões ocorridas nesta quarta-feira (5), em um intervalo de apenas duas horas, no bairro xiita de Cabul, no Afeganistão.

A primeira explosão atingiu um clube esportivo, onde um grupo de atletas estava reunido. A segunda, um local muito próximo, quando os serviços de emergência e os jornalistas já tinham chegado à área.

“Nos dois ataques terroristas, morreram até agora 20 pessoas, todas elas civis, e outras 70 ficaram feridas. Os números podem mudar nas próximas horas”, disse em comunicado o vice-porta-voz do Ministério do Interior do Afeganistão, Nasrat Rahimi.

A segunda explosão seguiu uma tática habitual dos insurgentes para aumentar o número de vítimas em ataques. Os jihadistas esperam as equipes de emergência e os jornalistas chegarem ao local do primeiro atentado para atacar novamente.

“Com meu pesar, infelizmente vários jornalistas também foram mortos e feridos no ataque terrorista desta noite”, afirmou em comunicado Shah Hussain Murtazawi, porta-voz adjunto do presidente afegão, Ashraf Ghani.

Esse segundo atentado foi causado pela “detonação de um carro cheio de explosivos”, explicou o porta-voz da polícia de Cabul, Hashmat Stanekzai. Ele detalhou que o veículo “estava estacionado perto do local da primeira explosão”.

Dasht-e-Barchi, o bairro onde ocorreram as explosões, foi alvo de outro atentado contra uma escola em meados de agosto deste ano. Mais de 50 pessoas ficaram feridas e 34 estudantes morreram.

Esta não foi a primeira vez que os insurgentes atacaram um centro xiita. Já foram registrados atentados contra edifícios culturais e religiosos, especialmente da minoria étnica hazara.

Também no início de agosto aconteceu outra ação contra a comunidade xiita na província de Paktia, no leste do Afeganistão, onde 30 pessoas morreram e 81 ficaram feridas em um ataque suicida em uma mesquita desta minoria. Os ataques contra esta comunidade costumam ser reivindicados pelo grupo jihadista Estado Islâmico, de origem sunita.

(Com EFE)