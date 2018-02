Explosão deixa quatro mortos em Leicester, na Inglaterra

Ao menos quatro pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas em decorrência de uma explosão que destruiu uma loja de conveniência e uma residência no centro da cidade de Leicester, no Reino Unido, neste domingo, informou a polícia.

A explosão ocorreu por volta de 19h (horário local, 16h de Brasília) transformando em escombros a loja no térreo e o apartamento localizado no andar superior do edifício.

Testemunhas ouvidas pela BBC disseram que escutaram “um grande baque” seguido por um terremoto.

As buscas continuam nesta segunda-feira, com a possibilidade de se encontrar mais vítimas. De acordo com a polícia, pela magnitude do acidente e o estado dos escombros, é muito possível encontrar mais feridos.

“Há quatro vítimas fatais confirmadas nesta fase e um número de pessoas ainda sendo tratadas em hospitais”, disse o superintendente da polícia, Shane O’Neill. “Nós acreditamos que possa haver pessoas que ainda não foram contabilizadas e esforços de resgate continuam para localizar qualquer outra vítima”.

As quatro vítimas levadas ao hospital se encontram em estado grave, informou a BBC.

O superintendente não pôde afirmar ainda qual foi a causa da explosão, mas por garantia, o fornecimento de gás para as áreas próximas do prédio foi suspenso.

O’Neill ainda afirmou que não há nenhuma indicação imediata de que a explosão estaria ligada ao terrorismo.

