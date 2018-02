KFC fecha 608 restaurantes no Reino Unido por falta de frango

A rede de restaurantes KFC fechou temporariamente mais da metade de seus 900 restaurantes no Reino Unido após problemas com a entrega de frango, principal componente do cardápio da franquia. A nova transportadora da KFC, a DHL, vem enfrentando problemas operacionais para fornecer o alimento a todos os restaurantes.

“Nós contratamos um novo parceiro de entrega, mas eles tiveram alguns problemas de iniciação – obter frango fresco para 900 restaurantes em todo o país é bastante complexo”, disse a KFC em seu site.

A franquia ainda informou que algumas unidades estão operando com o menu limitado ou com horário de atendimento menor.

Os clientes que esbarram com as portas fechadas, encontram a seguinte mensagem na porta: “Desculpe-nos, estamos fechados. Nós entregamos as aves frescas em nossos restaurantes, mas tivemos alguns problemas com a entrega hoje. Não queremos abrir sem oferecer nosso menu completo, mas estaremos de volta às fritas assim que pudermos”.

A rede criou uma página na internet com o endereço dos restaurantes abertos. Ao todo, 608 unidades da KFC estão fechadas.