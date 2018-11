Explosão de carro-bomba mata 5 em Tikrit, no Iraque

A explosão de um carro bomba matou pelo menos cinco pessoas e feriu outras dezesseis na cidade iraquiana de Tikrit neste domingo. As informações são da polícia e de médicos que trabalham na região. A explosão incendiou quase uma dúzia de veículos, e as forças de segurança fecharam a maioria das ruas da cidade.

Ataques desse tipo são raros em Tikrit — que fica a 160 quilômetros ao norte de Bagdá –, desde que o Estado Islâmico foi derrotado no Iraque em 2017.

Não houve reivindicação imediata da explosão. Mas, na última semana, o governo iraquiano afirmou que cerca de 2 mil combatentes do Estado Islâmico estavam tentando voltar ao Iraque, e que as forças de segurança estavam se preparando para impedir incursões militares. (Com Reuters)