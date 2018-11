Trump diz não saber se príncipe saudita mentiu sobre morte de jornalista

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo que não sabe se o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, mentiu para ele sobre o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, no início de outubro, dentro do consulado saudita em Istambul, na Turquia.

“Eu não sei, quem realmente pode saber? Mas posso dizer que muitas pessoas agora dizem que ele não teve conhecimento (do crime)”, afirmou Trump em um trecho de uma entrevista concedida à “Fox News” antecipada pela emissora nas redes sociais.

Veículos da imprensa americana noticiaram na quinta-feira que a Agência Central de Inteligência dos EUA (CIA) concluiu que o príncipe herdeiro ordenou o assassinato de Khashoggi, crítico do governo. Ontem, o Trump conversou com a diretora da agência, Gina Haspel, mas disse que o relatório completo sobre a autoria do crime só deve ficar pronto na próxima terça-feira. EFE