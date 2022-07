Ex-policiais são condenados por violar direitos civis de George Floyd

Os dois últimos ex-policiais dos Estados Unidos envolvidos no assassinato de George Floyd, em maio de 2020, foram condenados por violar seus direitos civis nesta quarta-feira, 27, recebendo sentenças de três e três anos e meio de prisão.

Segundo o juiz responsável, as penas refletem a culpa que sentem em relação ao caso, que provocou protestos no mundo todo como parte de um acerto de contas sobre o racismo institucional.

O ex-policial Alexander Kueng foi condenado a três anos de prisão e Tou Thao, a 3 anos e meio. Em fevereiro, um júri considerou que eles privaram o homem negro de 46 anos de cuidados médicos e não intervieram quando seu colega, Derek Chauvin, se ajoelhou no pescoço de Floyd por 9 minutos e meio.

Enquanto Chauvin imobilizava Floyd contra o chão, Kueng segurou as costas de Floyd, o policial Thomas Lane segurou seus pés e Thao manteve os transeuntes afastados durante o assassinato, que mesmo assim foi registrado com celulares.

O governo federal apresentou acusações de violação de direitos civis contra todos os quatro policiais em maio de 2021, um mês depois que Chauvin foi condenado por assassinato e homicídio culposo no tribunal estadual de Minneapolis.

As acusações foram vistas como um reforço das prioridades do Departamento de Justiça para lidar com as desigualdades raciais no policiamento, uma promessa feita pelo presidente Joe Biden durante a campanha eleitoral.

A condenação dos dois ex-policiais vem apenas uma semana depois que promotores federais fizeram acusações de crimes de ódio no assassinato de Ahmaud Arbery, de 25 anos, na Geórgia, e anunciaram duas investigações abrangentes sobre o policiamento em dois estados.