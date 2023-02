Ex-atacante do Chelsea é resgatado de escombros após terremoto na Turquia

A Associação de Futebol de Gana (GFA) informou em um post no Twitter nesta terça-feira, 7, que o atacante Christian Atsu, que já atuou pelos ingleses Chelsea e Newcastle, foi resgatado dos escombros de um prédio que desabou no terremoto que atingiu a Turquia na segunda-feira.

Um porta-voz do clube turco Hatayspor, onde o ganês joga atualmente, afirmou na segunda-feira à mídia turca que Atsu estava em um prédio que foi derrubado pelo terremoto. O tremor de magnitude 7,8 já deixou mais de 6,2 mil mortos e 20.000 feridos.

Atsu tem 31 anos e ingressou no Hatayspor em 2022. O clube tem sede na cidade de Antakya, no sul do país. Tanto o paradeiro quanto as condições em que ele se encontrava foram atualizadas apenas quando a GFA se manifestou nesta terça-feira.

“Recebemos algumas notícias positivas de que Christian Atsu foi resgatado com sucesso”, escreveu a associação, sem dar detalhes sobre possíveis ferimentos.

O terremoto ocorreu na manhã de segunda-feira e foi centrado na província de Kahramanmaras, no sudeste da Turquia. Os temores foram tão intensos que foram sentidos no Líbano, Grécia, Israel, na ilha de Chipre e até destruíram um castelo do antigo Império Bizantino.

Mais de 6 mil edifícios desabaram apenas na Turquia e as equipes de resgate buscam por sobreviventes em meio a temperaturas congelantes. De acordo com as autoridades, cerca de mil e quinhentos prédios foram destruídos na província de Hatay, no sudoeste do epicentro do terremoto e onde fica a sede do clube de Atsu.