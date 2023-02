Turquia: mortos chegam a 5 mil e equipes de resgate correm contra o tempo

A Turquia e a Síria continuaram a ser atingidas nesta terça-feira, 7, por dezenas de fortes tremores secundários, um dia depois que um forte terremoto atingiu a região. O fenômeno deixou pelo menos 5.000 pessoas mortas, e mais de 20.000 feridos.

Autoridades turcas confirmaram o desabamento de 5.775 edifícios, criando condições difíceis para o trabalho de equipes de resgate, já que, além dos escombros múltiplos, as temperaturas estão congelantes e as estradas também foram danificadas.

A escala da devastação do tremor de magnitude 7,8 ainda não está clara, mas a Organização Mundial da Saúde alertou que o número de vítimas pode ultrapassar os 20.000.

Na manhã desta terça-feira, o vice-presidente da Turquia, Fuat Oktay, disse que 3.419 pessoas morreram no terremoto, com outras 20.534 feridas. O número de mortes confirmadas no lado sírio da fronteira subiu para 1.602, elevando o número de mortos em ambos os países para 5.021. A agência de gerenciamento de desastres da Turquia disse ter 11.342 relatos de edifícios desabados, dos quais 5.775 foram confirmados.

Em cidades remotas no sul da Turquia, os serviços de socorro chegaram ao ponto de ruptura, em meio à destruição em uma região de fronteira que se estende por quase 1.000 quilômetros. No norte da Síria, controlado pelos rebeldes, equipes de resgate voluntárias disseram que não dispunham de combustível e outras provisões necessárias para retirar as pessoas ainda presas sob os escombros de suas casas.

Um número desconhecido de pessoas permanece preso e os esforços para encontrar sobreviventes foram frustrados pelas condições frias. Conexões de internet ruins e estradas danificadas entre algumas das cidades mais atingidas no sul da Turquia, lar de milhões de pessoas, também atrapalharam as equipes de resgate.