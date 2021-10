EUA vão liberar entrada de turistas vacinados em 8 de novembro

Os Estados Unidos anunciaram nesta sexta-feira, 15, a reabertura de suas fronteiras para turistas vacinados contra a Covid-19 em 8 de novembro. A medida vale para todos os países, inclusive o Brasil.

Segundo o porta-voz da Casa Branca Kevin Munoz, os viajantes poderão ingressar em território americano por via área ou terrestre desde que apresentem o comprovante da imunização completa. “Essa política é pautada pela saúde pública, rigorosa e consistente”, escreveu ele no Twitter.

The US’ new travel policy that requires vaccination for foreign national travelers to the United States will begin on Nov 8. This announcement and date applies to both international air travel and land travel. This policy is guided by public health, stringent, and consistent. https://t.co/uaDiVrjtqi

— Kevin Munoz (@KMunoz46) October 15, 2021