Reino Unido libera entrada de turistas brasileiros vacinados

7 out 2021, 14h38

O governo do Reino Unido anunciou nesta quinta-feira, 7, que viajantes totalmente vacinados saindo do Brasil serão autorizados a entrar no país sem a necessidade de realizar quarentena a partir da segunda-feira, 11.

A permissão é válida somente para pessoas imunizadas com vacinas aprovados no país: AstraZeneca, Janssen, Pfizer e Moderna. Brasileiros que tomaram a Coronavac ou que não estão vacinados ainda vão precisar cumprir o período de isolamento.

Para os vacinados, continua sendo obrigatório testar negativo em um teste três dias antes de viajar e passar por outros dois testes no território britânico, no segundo e no oitavo dias após a chegada, além de cumprir uma quarentena de dez dias em lugar escolhido pelo viajante.

“As medidas anunciadas nesta quinta-feira marcam o próximo passo da abertura às viagens. Oferecem estabilidade aos passageiros e à indústria”, afirmou no Twitter o ministro do Transporte britânico, Grant Shapps.

Além do Brasil, outros 45 países que até então eram enquadrados nas restrições máximas de viagem para evitar a Covid-19 serão retirados desta categoria, entre eles Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, Costa Rica, Cuba e México. O governo britânico reduzirá a sete países a sua lista de territórios classificados com risco de contágio do novo coronavírus, que a partir da semana que vem incluirá apenas Venezuela, Peru, Panamá, Haiti, Equador, República Dominicana e Colômbia.

Apenas cidadãos britânicos e pessoas com permissão de residência no Reino Unido podem entrar no país procedentes de um destino incluído na lista de países proibidos. Essas pessoas precisam cumprir uma quarentena de dez dias em um hotel determinado pelo governo ao chegarem.