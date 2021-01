EUA registram primeiro caso de variante brasileira do coronavírus

Autoridades do estado americano de Minnesota anunciaram nesta segunda-feira, 25, o primeiro caso registrado de uma pessoa infectada pela variante brasileira do coronavírus nos Estados Unidos.

Segundo o Departamento de Saúde local, o caso envolve um cidadão de Minnesota com histórico recente de viagem ao Brasil e exames laboratoriais confirmaram que ela havia sido infectada com a nova cepa. A pessoa, residente da área metropolitana de Twin Cities, relatou ter sintomas na primeira semana de janeiro e foi testada no dia 9 deste mês, segundo o jornal Washington Post.

“Não é uma surpresa. É uma revelação muito difícil, mas ao mesmo tempo não é inesperada”, disse Michael T. Osterholm, diretor do Centro para Pesquisas e Políticas de Doenças Infecciosas da Universidade de Minnesota, em entrevista à imprensa local. Ele é parte da equipe criada pelo presidente Joe Biden para o enfrentamento à Covid-19.

Diversas variantes detectadas no Reino Unido, África do Sul e Brasil preocupam há algumas semanas a comunidade internacional, que se questiona especialmente sobre sua infecciosidade e a eficácia das vacinas contra elas. A variante brasileira também foi detectada no Japão em quatro pessoas que viajaram do Brasil para lá, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Na sexta-feira, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, afirmou haver evidências científicas de que a nova cepa descoberta no país em dezembro poderia estar associada à letalidade maior da Covid-19 observada nas últimas semanas.