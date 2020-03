EUA registram 100 mortes por coronavírus

O número de mortos causados pelo novo coronavírus nos Estados Unidos chegou a 100 nesta terça-feira, 17. Ao todo, o país tem mais de 5.130 casos diagnosticados.

Segundo o jornal The Washington Post, entre as vítimas da Covid-19 no país há muitas pessoas que já apresentavam saúde debilitada, e cujo corpo tinha dificuldades para lutar contra o vírus. Alguns dos pacientes tinham diabetes, doença renalm hipertensão ou doenças pulmonares.

Por volta de 85% das vítimas tinham mais de 60 anos e cerca de 45% mais de 80 anos. O governo americano ainda não conseguiu rastrear a forma de contágio de todos, mas sabe-se que mais das metade das pessoas que morreram estavam internadas em casas de repouso quando foram infectados.

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, anunciou nesta terça-feira que o governo estuda transferir dinheiro diretamente aos cidadãos americanos como medida para estimular o consumo e conter a queda na economia do país em decorrência da pandemia.

A medida faz parte de um pacote de 850 bilhões de dólares, que está sendo discutido no Congresso como forma de evitar que a pandemia leve a uma recessão na economia americana. O presidente americano, Donald Trump, admitiu na segunda-feira 16 a possibilidade de uma recessão (dois trimestres seguidos de queda na economia).

A Casa Branca ainda aconselhou que aglomerações de mais de 10 pessoas sejam evitadas. Na área da Baía de São Francisco, por volta de 7 milhões de pessoas foram colocadas em quarentena.