Coronavírus: EUA querem enviar dinheiro a cidadãos como estímulo econômico

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, anunciou nesta terça-feira, 17, que o governo estuda transferir dinheiro diretamente aos cidadãos americanos como medida para estimular o consumo e conter a queda na economia do país em decorrência da pandemia do novo coronavírus, que já alcançou pelo menos 110 países em cinco continentes — nos Estados Unidos, segundo estimativa do New York Times, há mais de 5.000 enfermos e pelo menos 86 mortos. “O presidente [Donald Trump] me instruiu a fazer isso agora”, disse Mnuchin — as transferências devem ser realizadas nas próximas duas semanas. Trump não especificou a quantia a ser destinada a cada americano. De acordo com a emissora CBS, os senadores republicanos Tom Cotton e Mitt Romney acreditam que o valor deve ser de cerca de 1.000 dólares (5.000 reais) por adulto. A medida faz parte de um pacote de 850 bilhões de dólares, que está sendo discutido no Congresso como forma de evitar que a pandemia leve a uma recessão na economia americana. Trump admitiu na segunda-feira 16 a possibilidade de uma recessão (dois trimestres seguidos de queda na economia): “Bem, pode ser”, disse.

De acordo com estimativa do banco Goldman Sachs, a atividade econômica americana deve crescer menos de 1% neste primeiro trimestre de 2020, e cair 5% no segundo.